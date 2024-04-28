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МЗС Італії викликало посла рф через передачу Газпрому активів Ariston

13:43, 28 квітня 2024
Італія викликає російського посла через поглинання дочірньої компанії Ariston.
МЗС Італії викликало посла рф через передачу Газпрому активів Ariston
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МЗС Італії викликало посла рф у Римі після передачі москвою дочірньої компанії італійської групи Ariston Thermo Group під «тимчасове управління» російського енергетичного гіганта «Газпром». Про це повідомляє «Euractiv».

«Уряд вимагає роз’яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group», — заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Він додав, що попросив високопоставленого посадовця МЗС Італії викликати посла росії.

Раніше Таяні заявив, що Рим «готовий захищати бізнес на всіх міжнародних ринках».

Речник ЄС засудив цей крок москви, назвавши його ще одним доказом нехтування рф міжнародним правом і правилами, та закликав скасувати його.

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