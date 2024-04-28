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В Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти – дані від Омбудсмана

14:05, 28 квітня 2024
Україна працює над тим, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення.
В Україні майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти – дані від Омбудсмана
Джерело фото: Офіс Омбудсмана України
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Майже 37 тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомили в Офісі Омбудсмана України.

«рф викрадає цивільних ще з 2014 року. Ситуація значно загострилася після повномасштабного вторгнення. Цивільні піддаються різним формам насилля», – наголосив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

За його словами, наразі додому вдалося повернути лише 147 цивільних заручників.

Серед майже 37 тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти – діти, цивільні та військові. Однак, зауважує Лубінець, ці цифри можуть бути значно більшими. Крім того, Україна верифікувала близько 1700 осіб, яких незаконно затримала рф.

«Водночас ми робимо все можливе, щоб зрушити питання повернення цивільних із точки нуль. Зокрема, це у фокусі роботи Офісу Омбудсмана та одне із завдань пункту 4 Формули миру. Окрім цього, за ініціативи нашої інституції Україна створила Міжнародну платформу за звільнення незаконно затриманих рф цивільних осіб», – акцентував Дмитро Лубінець.

Він додав, що Україна працює над тим, щоб відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення. Зокрема, таку комунікацію проводили з Туреччиною.

Також обговорюється відкриття процесу кримінального переслідування вищого керівництва росії за викрадення цивільних.

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