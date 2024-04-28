Ветеранам доступна програма пільгового кредитування для бізнесу – які умови

За умовами програми, у кредит передбачена сума до 5 млн грн на строк до 60 місяців.

Джерело фото: Getty Images/iStockphoto

Український комерційний банк, який перебуває у державній власності, Ощадбанк представив нову програму «Бізнес 4.5.0» для мікро-, малого та середнього бізнесу. Як повідомляють у Мінреінтеграції, скористатися послугою можуть ветерани, їхні родини та підприємства, у складі яких 30% персоналу — ветерани/учасники бойових дій.

За умовами програми, у кредит передбачена сума до 5 млн грн на строк до 60 місяців. Кошти можна витратити на придбання основних засобів, ремонт приміщень, поповнення оборотного капіталу тощо.

За кредитом діятиме пільгова ставка: на інвестиційні потреби — 5-9%, на оборотний капітал — 13% (у разі кредитування соціальних підприємств за участю фонду WNISEF діятиме ставка 4-8%).

З детальною інформацією та умовами кредитування можна ознайомитися у банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.