З травня водії мають вмикати денні ходові вогні при русі за межами населеного пункту цілий рік

Відтепер фари за межами населеного пункту слід вмикати цілий рік.

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Минулого року Кабмін ухвалив зміни до правил дорожнього руху, що стосуються сезонного ввімкнення ближнього світла фар або ходових вогнів при русі за межами населених пунктів.

«Внесено зміни до Правил дорожнього руху з метою наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Передбачено обовʼязок вмикати під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар. Закріплено заборону перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів», - повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук 20 жовтня минулого року.

Раніше з 1 травня водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в період короткого світлового дня (з 1 жовтня по 30 квітня). Але Уряд скасував часові проміжки.

Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненими ходовими вогнями в будь-яку пору року. В разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу, авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар.

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