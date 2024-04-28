На Закарпатті із Тиси витягнули тіла двох чоловіків

Через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла вдалося лише на ранок.

Джерело фото: ДПСУ

На Закарпатті прикордонники виявили в Тисі тіла двох чоловіків. Як повідомили у Державній прикордонній службі України, загиблих виявили ввечері 27 квітня під час патрулювання українсько-румунського кордону.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників поліції, однак через високі пороги та сильну течію завершити рятувальну операцію та дістати з води тіла потопельників вдалося лише на ранок.

Наразі особи загиблих встановлюються.

«Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які намагалися подолати Тису», - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники затримали двох волинян, які вирішили в незаконний спосіб повернутися в Україну через відсутність роботи у Німеччині.

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