У Святошинському районі Києва стався вибух – є постраждалі

В лікарню госпіталізували двох чоловіків.

Джерело фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху у Святошинському районі столиці. Як повідомили у місцевій поліції, внаслідок події двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані до лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за двома статтями.

Як зазначається, повідомлення про вибух біля однієї з багатоповерхівок надійшло до поліції вночі 28 квітня.

У поліції пишуть, що на місці події було встановлено, що внаслідок вибуху, який стався, ймовірно, від підриву гранати, постраждало двоє чоловіків. Їх госпіталізували до медичного закладу. Обставини події зʼясовуються.

За вказаним фактом Святошинським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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