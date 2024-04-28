У США планують відновити «мережевий нейтралітет», який скасували під час адміністрації Трампа

Правила, зокрема, які забороняють постачальникам послуг дискримінувати певні вебсайти.

Джерело фото: lawyerscommittee.org

У Сполучених Штатах Америки планують відновити «мережевий нейтралітет», який передбачає, зокрема, заборону провайдерам надавати перевагу певним вебсайтам, блокуючи або сповільнюючи роботу інших.

Як повідомляє повідомляє «The Washingtom Post», Федеральна комісія з питань зв’язку США (FCC) проголосувала за відновлення правил «мережевого нейтралітету», які, зокрема, які забороняють постачальникам послуг дискримінувати певні вебсайти.

Згідно з правилами, провайдери не мають стягувати різну плату в залежності від користувача, контенту, сайту, платформи тощо. Крім того, «нейтралітет» відновлює регуляторний нагляд комісії над широкосмуговим інтернетом та її можливість розслідувати збої в інтернеті.

Проте, як зауважує «The Washingtom Post», у комісії досі обговорюють певну неоднозначність правил. Вони забороняють провайдерам надавати вищу швидкість окремим сайтам чи сервісам, тож не зрозуміло, чи можливо в такому разі надавати ресурсам одну з поширених новітніх технологій 5G.

Федеральна комісія зв’язків США вперше ухвалила принцип «мережевого нейтралітету» у 2015 році після більш ніж десятирічної дискусії щодо цього питання. Він був скасований у 2018 році під час адміністрації Дональда Трампа, яка вважала правила надто обмежувальними для бізнесу. А вже в липні 2021 року президент Джо Байден підписав виконавчий наказ, що заохочує FCC відновити правила.

Тепер «мережевий нейтралітет» має набути чинності через два місяці.

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