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Годинник пасажира «Титаніка» продали за рекордні 1,175 млн фунтів

14:41, 28 квітня 2024
На аукціоні продали золотий годинник найбагатшого пасажира лайнера Джона Джейкоба Астора.
Годинник пасажира «Титаніка» продали за рекордні 1,175 млн фунтів
Джерело фото: Sky News
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На аукціоні Henry Aldridge & Son у місті Дівайзіс, Вілтшир, великому пасажирському лайнері "Титанік", продали годинник найбагатшого пасажира за рекордну суму 1,175 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Sky News, вказавши, що годинник, який належав бізнес-магнату Джону Джейкобу Астору, знайшов свого нового власника у приватному колекціонеру з США.

Сума, витрачена на цей золотий кишеньковий годинник, виявилася найбільшою у історії продажу артефактів з "Титаніка". Годинник Waltham із 14-каратного золота, що мав гравіювання "JJA" (ініціали Джона Джейкоба Астора), очікувалося продати за суму від 100 000 до 150 000 фунтів стерлінгів.

Ендрю Олдрідж, представник аукціонного будинку, розповів, що Джон Джейкоб Астор вважався одним з найбагатших людей у світі на момент трагедії "Титаніка", зі статками приблизно на 87 мільйонів доларів тогочасних грошей, що відповідає кільком мільярдам сьогоднішніх доларів.

Цікаво, що сам Астор загинув під час катастрофи, а його дружина врятувалася. Тіло бізнесмена було виявлене поблизу місця затонування корабля.

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