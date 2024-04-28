Семь мужчин на старой «буханке» за 9 тысяч евро пытались попасть в Румынию

Когда попытка не удалась, нарушители пытались убежать от пограничников.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На Буковине пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили упреждающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц.

В ГПСУ пишут, что в определенное время мужчины на старом УАЗе 452, известном как «буханка», отправились в сторону границы, но были остановлены пограничниками возле госрубежа. Во время задержания они пытались убежать, однако им не удалось.

В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что семь мужчин, жители разных областей, договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. За доставку организатор запросил с каждого от 6 до 9 тысяч евро.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

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