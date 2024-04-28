Практика судов
  1. В Украине

Семь мужчин на старой «буханке» за 9 тысяч евро пытались попасть в Румынию

15:10, 28 апреля 2024
Когда попытка не удалась, нарушители пытались убежать от пограничников.
Семь мужчин на старой «буханке» за 9 тысяч евро пытались попасть в Румынию
Источник фото: dpsu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Буковине пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Как рассказали в Государственной пограничной службе Украины, оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда получили упреждающую информацию о подготовке незаконного пересечения государственной границы из Украины в Румынию группой лиц.

В ГПСУ пишут, что в определенное время мужчины на старом УАЗе 452, известном как «буханка», отправились в сторону границы, но были остановлены пограничниками возле госрубежа. Во время задержания они пытались убежать, однако им не удалось.

В ходе дальнейшей работы пограничники выяснили, что семь мужчин, жители разных областей, договорились с местным жителем о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. За доставку организатор запросил с каждого от 6 до 9 тысяч евро.

В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Госимущество, переданное в уставный фонд АО, 100% акций которого в собственности государства, до завершения приватизации является государственной собственностью – позиция БП ВС

Большая Палата Верховного Суда: Изменение государственной формы собственности может происходить исключительно путем приватизации, а закон о приватизации государственного имущества не относит к способам приватизации передачи государственного имущества в уставный фонд (капитал) основанного ею акционерного общества.

Функциональный иммунитет, закрепляя неприкосновенность судьи, не освобождает его от ответственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда отменила решение КАС ВС, признавшего незаконным постановление парламента об увольнении судьи КСУ Вячеслава Овчаренко за нарушение присяги.

Минобороны объяснило, кто из военнообязанных подлежит бронированию, инфографика

Как следует из инфографики, бронированию подлежат военнообязанные в государственных органах, органах местного самоуправления категории «А» – все, «Б» и «В» – до 50%, а также в национальных органах безопасности, правоохранительных органах, судах, учреждениях правосудия и других государственных службах.

На увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд грн

Финансовые расчеты к законопроекту об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 тысяч человек содержат цифру об общей потребности в дополнительных расходах из бюджета на 2024 год почти 8 млрд грн.

Доверие к судебной власти остается низким, за исключением ВАКС, а правоохранители проводили обыски без санкции суда – Отчет Госдепа США по Украине

В Отчете Бюро Государственного департамента США говорится о проблемах с независимостью судебной системы в Украине и с наблюдением и обысками без определения суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду