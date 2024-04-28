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Дощі та грози, але не всюди – прогноз погоди на 29 квітня

16:28, 28 квітня 2024
Яка погода чекає на українців на початку останнього тижня квітня.
Дощі та грози, але не всюди – прогноз погоди на 29 квітня
Джерело фото: Xavi Cabrera / Unsplash
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У понеділок, 29 квітня, на українців чекають дощі, а подекуди навіть грози. Про це повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі.

Так, синоптики завтра прогнозують невелику хмарність. У південно-східній частині короткочасні дощі, вдень подекуди з грозами. На решті території ж обійдеться без опадів.

Вітер 29 квітня північно-східний, на заході країни південно-східний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9°, на півдні та сході країни 10-15°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°.

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