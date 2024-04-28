У поліції нагадали, яких правил слід дотримуватися під час вигулу тварин

За порушення правил тримання собак і котів власник тварини несе адмінвідповідальність.

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У поліції нагадали українцям, яких правил мають дотримуватися господарі домашніх тварин під час прогулянки зі своїм улюбленцем.

Так, правоохоронці нагадують, що:

обов'язок господаря забезпечувати безпеку свого улюбленця, оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди;

не дозволяється вигулювати собак без повідка;

заборонено купати тварин на території міських пляжів та у фонтанах;

перевозити тварин у міському транспорті можна лише у спеціальних контейнерах чи на задньому майданчику трамвая або тролейбуса, собак великих порід лише на повідку та у наморднику;

Також у поліції просять взяти до уваги те, що вхід до кафе, магазинів, лікарень, кінотеатрів та інших громадських місць з тваринами заборонений, крім відвідування спеціалізованих магазинів та закладів для тварин, а також супроводу собаками-поводирями.

За порушення правил тримання собак і котів власник тварини несе адміністративну відповідальність.

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