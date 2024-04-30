У МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами

У Естонії заявили, що мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян.

Джерело фото: Уніан

Міністерство внутрішніх справ Естонії не планує примусово висилати українських чоловіків призовного віку, які законно перебуватимуть на її території, у випадку, якщо їхні паспорти будуть протерміновані.

Про це повідомило видання «ERR» з посиланням на радницю відділу політики громадянства та міграції МВС країни Аннелі Вікс.

«Мобілізація – це питання, що стосується держави та її громадян. Міністерство внутрішніх справ не має плану примусової репатріації громадян України, які законно проживають в Естонії та втекли через війну, у тому числі українців, які належать до цільової групи можливої ​​мобілізації», – заявила Вікс.

За її словами, якщо українці мобілізаційного віку більше не зможуть обміняти свої протерміновані паспорти на нові у посольстві України, то вони втратять можливість подорожувати.

«Однак відсутність чинного проїзного документа не обмежує можливості подання заяви на отримання або продовження посвідки на проживання (у тому числі на підставі тимчасового захисту). Чинний порядок також допускає ідентифікацію чи підтвердження особи на підставі інших доказів», – наголосила Вікс.

Однак, додала вона, іноземець не може звернутися за візою за відсутності дійсного проїзного документа.

У виданні пишуть, що станом на 26 квітня посвідку на проживання в Естонії на підставі тимчасового захисту мають 6500 українських чоловіків віком 18-60 років.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

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