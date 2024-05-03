Журналистов допустят к кулуарам Верховной Рады, но 20-30 человек, и только верифицированных, а по поводу права снимать телефоны депутатов нужен отдельный разговор – Ярослав Юрчишин

Председатель Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что в кулуары парламента можно допустить журналистов, но только 20-30 «верифицированных», а также необходимо обсудить вопрос возможности съемки телефонов депутатов во время заседания.

Председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин сообщил, что в течение месяца после Пасхи журналисты смогут вернуться к работе в кулуарах Верховной Рады.

Вместе с тем, это будет 20-30 человек – представителей, как отметил Юрчишин, верифицированных медиа. Так, по его словам, в настоящее время в списке аккредитованных до полномасштабного вторжения журналистов есть те, по кому есть уголовные производства, а кого подозревают в оправдании российской агрессии, поэтому нужно провести переаккредитацию.

Также Ярослав Юрчишин отметил, что стоит отдельно поставить вопрос о конфиденциальности народных депутатов, в частности, о праве журналистов снимать телефон народного депутата во время заседания.

«Нет нигде в законодательстве Украины права кому-то заглядывать в телефон, кровать или другое частное пространство. Неприкосновенность этого пространства гарантируется государством. Поэтому громкие заявления вроде «избрался – раздевайся и показывай, что там у тебя» к демократии или доступу к информации имеют такое же отношение как русская пропаганда к свободе слова.

Поэтому, когда мы говорим о возвращении журналистов в Верховную Раду, мы не говорим о возвращении практики оценки, кто во что одет, что, кто, какие фото рассматривает. К сожалению, это тоже будет. Но это не о свободе печати или слова и не о подотчетности публичных лиц. Это, по сути, уничтожение стандартов этики. Досадно, когда популистически пытаются подменить понятие.

Пишу, как публичное лицо, приватность которого была нарушена еще до обретения статуса. Когда-то, предыдущий созыв парламента, обязал антикоррупционных активистов подавать декларации. Конечно, ЕС нажал и эту дичь отменили. Но статью о сельском доме, площадь которого сосчитана в сантиметрах (потому что 70 кв метров выглядело не соблазнительно) до сих пор можно найти в Интернете», - подчеркнул Ярослав Юрчишин в своем сообщении в соцсетях.

В свою очередь, народный депутат от «ЕС» Ольга Червакова пояснила, что есть идея создать орган саморегулирования, отработающий критерии верифицированных для получения аккредитации в Совет медиа.

«Мы наработали механизм отсеивания журналистов от не-журналистов еще в прошлом созыве. На первом этапе должен быть создан Общественный совет парламентских корреспондентов, за которым последует решающий голос.

На имплементационном уровне, конечно, придется аннулировать все старые аккредитации и перегрузить всю систему», - объяснила она.

Впрочем, неизвестно, идет ли допуск к журналистам к заседаниям комитетов Верховной Рады, где, собственно, и решается судьба того или иного законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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