ГБР объявило подозрение экс-начальнику управления внутренней безопасности СБУ

У бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины нашли активы на почти 32,7 млн гривен.

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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном обогащении бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины. Ранее НАПК направило в Офис Генерального прокурора материалы в отношении экс-начальника управления СБУ из-за найденных активов на почти 33 млн гривен. Об этом сообщили в ГБР.

В частности, за все время пребывания в должности в СБУ фигурант стал владельцем различных активов. Среди них - автомобиль Toyota Land Cruiser 200, оцененный почти в 2,3 миллиона гривен, зарегистрированный на отца жены, и BMW X6 xDrive40d в цене €116 000, зарегистрированный на жену. Кроме того, в его собственности были найдены почти €593 000 и более $120 000 наличных, а также два изумруда, каждый из которых оценивался в более €6500.

Это не первый случай, когда к этому лицу применяется правовая ответственность. Ранее ГБР сообщило о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, а также в злоупотреблении властью или служебным положением. Подозреваемому также объявлено о подозрении в мошенническом завладении более 3,2 миллионов гривен во время его руководства государственным предприятием с 2019 по 2021 год.

В связи с этими обстоятельствами подозреваемый объявлен в международный розыск.

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