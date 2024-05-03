ДБР оголосило підозру екс-начальнику управління внутрішньої безпеки СБУ

У колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України знайшли активи на майже 32,7 млн гривень.

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Раніше НАЗК направило в Офіс Генерального прокурора матеріали щодо ексначальника управління СБУ через знайдені активи на майже 33 млн гривень. Про це повідомили в ДБР.

Зокрема, за весь час перебування на посаді в СБУ фігурант став власником різноманітних активів. Серед них - автомобіль Toyota Land Cruiser 200, оцінений майже у 2,3 мільйона гривень, зареєстрований на батька дружини, та BMW X6 xDrive40d у ціні €116 000, зареєстрований на дружину. Крім того, у його власності були знайдені майже €593 000 та понад $120 000 готівки, а також два смарагди, кожен з яких оцінювався в понад €6500.

Це не перший випадок, коли до цієї особи застосовується правова відповідальність. Раніше ДБР повідомило про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним через зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем. Підозрюваному також оголошено про підозру у шахрайському заволодінні понад 3,2 мільйонів гривень під час його керівництва державним підприємством з 2019 по 2021 рік.

У зв'язку з цими обставинами підозрюваного оголошено у міжнародний розшук.

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