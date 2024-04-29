НАЗК направило в ОГП матеріали щодо ексначальника управління СБУ через знайдені активи на майже 33 млн грн

Підставою для проведення моніторингу став лист ДБР за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що за результатами моніторингу способу життя, виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на понад 32,7 млн грн.

Як пишуть у НАЗК, підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.

Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ НАЗК направило до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Так, зазначають у Нацагентстві, в червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:

кошти в сумі 592 990 євро (21 940 630 грн);

кошти в сумі 120 102 дол. США (4 203 570 грн);

2 смарагди по 6 380 євро кожен (472 120 грн).

Тоді, пишуть у НАЗК, колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого. Проте у антикорупційному агентстві з’ясували, що фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав.

Крім того, сам він також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії, додають у НАЗК.

Також НАЗК наголошує, що не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.

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