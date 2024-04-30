Іноземець намагався за 400 доларів підкупити прикордонників, аби потрапити в Україну

У Могилів-Подільському пункті пропуску затримали нелегала.

Джерело фото: поліція Вінницької області

У міжнародному пункті пропуску "Могилів-Подільський - Отач" правоохоронці затримали громадянина Узбекистану, який спробував незаконно перетнути кордон, подібно до інформації, наданої Могилів-Подільською окружною прокуратурою. Про це повідомила поліція Вінницької області.

За даними правоохоронних органів, 46-річний іноземець пропонував інспектору прикордонної служби 400 доларів США за можливість безперешкодного в'їзду на територію України, обходячи обов'язковий контроль. Виявилося, що у нього закінчився строк перебування в Україні ще у 2022 році, і ця спроба в'їзду мала характер незаконного перетину кордону.

Після затримання чоловіка у процесі встановлення правди слідчі поліції вживають відповідних заходів. Порушнику було оголошено підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), що передбачає до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області забезпечувало оперативний супровід події, а процесуальне керівництво здійснює Могилів-Подільська окружна прокуратура. Чоловіка вже було поміщено у ізолятор тимчасового тримання, а суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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