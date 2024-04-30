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Иностранец пытался за 400 долларов подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину

07:36, 30 апреля 2024
В Могилев-Подольском пункте пропуска задержали нелегала.
Иностранец пытался за 400 долларов подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину
Источник фото: полиция Винницкой области
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В международном пункте пропуска "Могилев-Подольский - Отач" правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который попытался незаконно пересечь границу, подобно информации, предоставленной Могилев-Подольской окружной прокуратурой. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По данным правоохранительных органов, 46-летний иностранец предлагал инспектору пограничной службы 400 долларов США за возможность беспрепятственного въезда на территорию Украины, обходя обязательный контроль. Оказалось, что у него закончился срок пребывания в Украине еще в 2022 году, и эта попытка въезда имела характер незаконного пересечения границы.

После задержания мужчины в процессе установления правды следователи полиции принимают соответствующие меры. Нарушителю было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), что предусматривает до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Управление стратегических расследований в Винницкой области обеспечивало оперативное сопровождение события, а процессуальное руководство осуществляет Могилев-Подольская окружная прокуратура. Мужчина уже был помещен в изолятор временного содержания, а суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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