Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

08:04, 30 апреля 2024
Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.
Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК
Источник фото: court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания, на котором апелляционный пересмотр уголовного производства был осуществлен по существу, является нарушением права на защиту и существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. Об этом напомнила коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 5 марта 2024 г. по делу №303/3456/19.

Обстоятельства дела

Местный суд осудил лицо по ч. 1 ст. 121 УК. Не согласившись с приговором местного суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Судебные заседания в суде апелляционной инстанции проходили 15.10.2020, 16.11.2021, 14.03.2022, 3.08.2022.

Однако в судебном заседании 3.08.2022 апелляционный пересмотр уголовного производства был осуществлен по существу в присутствии только представителя стороны обвинения.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор местного суда.

В кассационной жалобе защитник среди прочего отмечал, что апелляционный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции без участия стороны защиты, которая не была уведомлена о дате и времени судебного заседания.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Так, КУС убедился, что суд апелляционной инстанции не проверил, была ли сторона защиты должным образом уведомлена о судебном заседании, отложенном на 3.08.2022.

Соответствующие сведения, подтверждающие факт уведомления участников о судебном заседании, материалы дела не содержат.

Ссылки апелляционного суда в постановлении на то, что участникам трижды сообщалось об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

КУС отметил, что обвиняемый должен иметь возможность организовать свою защиту должным образом и беспрепятственно изложить суду, рассматривающему дело, все необходимые аргументы защиты и таким образом повлиять на результат производства. Поскольку суд апелляционной инстанции нарушил право стороны защиты на равенство в реализации своих процессуальных прав (ч. 2 ст. 22 УПК) и тщательно не проверил доводы апелляционной жалобы, то определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

Военный получил травмы при эвакуации раненого, но командир запретил ему проходить медицинское обследование: что решил суд

Военнослужащий получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно оставил подразделение для прохождения медицинского обследования.

Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.

ВККС назначила состав Общественного совета международных экспертов

ВККС объявила состав Общественного совета международных экспертов, который будет заниматься отбором новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду