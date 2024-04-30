Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

Источник фото: court.gov.ua

Неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания, на котором апелляционный пересмотр уголовного производства был осуществлен по существу, является нарушением права на защиту и существенным нарушением требований уголовного процессуального закона. Об этом напомнила коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в постановлении от 5 марта 2024 г. по делу №303/3456/19.

Обстоятельства дела

Местный суд осудил лицо по ч. 1 ст. 121 УК. Не согласившись с приговором местного суда, сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Судебные заседания в суде апелляционной инстанции проходили 15.10.2020, 16.11.2021, 14.03.2022, 3.08.2022.

Однако в судебном заседании 3.08.2022 апелляционный пересмотр уголовного производства был осуществлен по существу в присутствии только представителя стороны обвинения.

Суд апелляционной инстанции оставил без изменений приговор местного суда.

В кассационной жалобе защитник среди прочего отмечал, что апелляционный суд пересмотрел приговор суда первой инстанции без участия стороны защиты, которая не была уведомлена о дате и времени судебного заседания.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Так, КУС убедился, что суд апелляционной инстанции не проверил, была ли сторона защиты должным образом уведомлена о судебном заседании, отложенном на 3.08.2022.

Соответствующие сведения, подтверждающие факт уведомления участников о судебном заседании, материалы дела не содержат.

Ссылки апелляционного суда в постановлении на то, что участникам трижды сообщалось об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

КУС отметил, что обвиняемый должен иметь возможность организовать свою защиту должным образом и беспрепятственно изложить суду, рассматривающему дело, все необходимые аргументы защиты и таким образом повлиять на результат производства. Поскольку суд апелляционной инстанции нарушил право стороны защиты на равенство в реализации своих процессуальных прав (ч. 2 ст. 22 УПК) и тщательно не проверил доводы апелляционной жалобы, то определение апелляционного суда отменено и назначено новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Автор: Наталя Мамченко

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