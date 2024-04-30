Верховний Суд: неповідомлення апеляційним судом сторони захисту про дату і час судового засідання є істотним порушенням вимог КПК

Посилання апеляційного суду в ухвалі на те, що учасники тричі повідомлялись про апеляційний розгляд кримінального провадження, не підтверджені жодним документом, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, розпискою.

Джерело фото: court.gov.ua

Неповідомлення апеляційним судом сторони захисту про дату і час судового засідання, на якому апеляційний перегляд кримінального провадження був здійснений по суті, є порушенням права на захист та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. Про це нагадала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 5 березня 2024 року по справі №303/3456/19.

Обставини справи

Місцевий суд засудив особу за ч. 1 ст. 121 КК. Не погодившись із вироком місцевого суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

Судові засідання в суді апеляційної інстанції відбувалися 15.10.2020, 16.11.2021, 14.03.2022, 3.08.2022.

Однак у судовому засіданні 3.08.2022 апеляційний перегляд кримінального провадження був здійснений по суті у присутності лише представника сторони обвинувачення.

Суду апеляційної інстанції залишив без змін вирок місцевого суду.

У касаційній скарзі захисник серед іншого зазначав, що апеляційний суд переглянув вирок суду першої інстанції без участі сторони захисту, яка не була повідомлена про дату та час судового засідання.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Так, ККС переконався, що суд апеляційної інстанції не перевірив, чи була сторона захисту належним чином повідомлена про судове засідання, відкладене на 3.08.2022.

Відповідні відомості, що достовірно підтверджують факт сповіщення учасників про судове засідання, матеріали справи не містять.

Посилання апеляційного суду в ухвалі на те, що учасники тричі повідомлялись про апеляційний розгляд кримінального провадження, не підтверджені жодним документом, зокрема, рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, розпискою.

ККС зазначив, що обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без перешкод викласти суду, який розглядає справу, всі необхідні аргументи захисту і таким чином вплинути на результат провадження. Оскільки суд апеляційної інстанції порушив право сторони захисту на рівність у реалізації своїх процесуальних прав (ч. 2 ст. 22 КПК), та ретельно не перевірив доводи апеляційної скарги, то ухвалу апеляційного суду скасовано і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Автор: Наталя Мамченко

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