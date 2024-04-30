В Украине цифровизируют медицинское заключение для усыновителей

После начала работы цифрового заключения медосмотр будет начинаться с семейного врача или терапевта, которые будут координировать процесс.

Фото из открытых источников

Министерство социальной политики Украины сообщило о введении нового цифрового продукта, направленного на упрощение бюрократических процедур для тех, кто желает усыновить ребенка или взять его на опеку и попечительство. Согласно сообщению, будущие родители теперь смогут получить медицинское заключение о результатах медицинского осмотра кандидата в семейные формы воспитания в цифровом формате.

Сейчас процедура получения заключения о состоянии здоровья у усыновителей и опекунов является трудоемким и неудобным процессом. Он требует от лиц, рассматриваемых для усыновления или опеки, пройти осмотр у пяти врачей и получить отдельную справку от психиатра и нарколога, что приводит к большому количеству бумажной документации. Однако новый цифровой продукт имеет целью исправить эту ситуацию.

По новым правилам, медицинский осмотр начнется с семейного врача или терапевта, которые будут координировать процесс и направлять к профильным врачам только в случаях необходимости. Каждый этап медицинского осмотра будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения, а семейный врач будет формировать цифровое медицинское заключение в системе.

Это нововведение позволит избежать лишнего бумажного бюрократического аппарата и упростит процесс получения необходимой документации для усыновления или опеки ребенка. Ожидается, что это облегчит доступ к усыновлению и поможет обеспечить детям, которые нуждаются в семье, более быстрый и эффективный путь к новому дому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.