Практика судов
  1. В Украине

В Украине цифровизируют медицинское заключение для усыновителей

07:54, 30 апреля 2024
После начала работы цифрового заключения медосмотр будет начинаться с семейного врача или терапевта, которые будут координировать процесс.
В Украине цифровизируют медицинское заключение для усыновителей
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство социальной политики Украины сообщило о введении нового цифрового продукта, направленного на упрощение бюрократических процедур для тех, кто желает усыновить ребенка или взять его на опеку и попечительство. Согласно сообщению, будущие родители теперь смогут получить медицинское заключение о результатах медицинского осмотра кандидата в семейные формы воспитания в цифровом формате.

Сейчас процедура получения заключения о состоянии здоровья у усыновителей и опекунов является трудоемким и неудобным процессом. Он требует от лиц, рассматриваемых для усыновления или опеки, пройти осмотр у пяти врачей и получить отдельную справку от психиатра и нарколога, что приводит к большому количеству бумажной документации. Однако новый цифровой продукт имеет целью исправить эту ситуацию.

По новым правилам, медицинский осмотр начнется с семейного врача или терапевта, которые будут координировать процесс и направлять к профильным врачам только в случаях необходимости. Каждый этап медицинского осмотра будет фиксироваться в электронной системе здравоохранения, а семейный врач будет формировать цифровое медицинское заключение в системе.

Это нововведение позволит избежать лишнего бумажного бюрократического аппарата и упростит процесс получения необходимой документации для усыновления или опеки ребенка. Ожидается, что это облегчит доступ к усыновлению и поможет обеспечить детям, которые нуждаются в семье, более быстрый и эффективный путь к новому дому.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд: неуведомление апелляционным судом стороны защиты о дате и времени судебного заседания является существенным нарушением требований УПК

Ссылки апелляционного суда в определении на то, что участники трижды уведомлялись об апелляционном рассмотрении уголовного производства, не подтверждены ни одним документом, в частности, рекомендованным уведомлением о вручении почтовой отправки, распиской.

Военный получил травмы при эвакуации раненого, но командир запретил ему проходить медицинское обследование: что решил суд

Военнослужащий получил два года содержания в дисциплинарном батальоне за то, что самовольно оставил подразделение для прохождения медицинского обследования.

Кабмин внес в Раду проект изменений в УПК по процедурам объявления лиц в международный розыск и экстрадиции

Как отмечает правительство, законопроект направлен на усовершенствование международного сотрудничества по уголовным делам.

ВККС назначила состав Общественного совета международных экспертов

ВККС объявила состав Общественного совета международных экспертов, который будет заниматься отбором новых судей Высшего антикоррупционного суда.

Денис Малюська: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот – убрала оговорку об ограничении ряда прав

Министр юстиции Денис Малюська объяснил содержание обновленного сообщения об отступлении от норм Конвенции о защите прав человека.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду