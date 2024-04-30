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В Тернопольской области перед судом предстанет помощник лесничего, который присвоил более 80 тысяч гривен лесопредприятия

07:19, 30 апреля 2024
По данным следствия, помощник лесничего, исполняющий обязанности кассира предприятия, присвоил денежные средства предприятия на общую сумму 83 116 грн.
В Тернопольской области перед судом предстанет помощник лесничего, который присвоил более 80 тысяч гривен лесопредприятия
Иллюстративное фото
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В Тернопольской области будут судить помощника лесничего, который присвоил более 80 тысяч гривен лесопредприятия. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении помощника лесничего одного из районных коммунальных лесохозяйственных предприятий, обвиняемого в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу, совершенному в условиях военного положения (ч. 4 К. 19)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, помощник лесничего, исполняющий обязанности кассира предприятия, присвоил денежные средства предприятия на общую сумму 83 116 грн. Нехватку денег обнаружила инвентаризационная комиссия в связи с увольнением его с работы.

Завершено досудебное расследование, которое проводили следователи следственного управления ГУНП в области.

По инкриминируемой статье УК Украины предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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