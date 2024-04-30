В Тернопольской области перед судом предстанет помощник лесничего, который присвоил более 80 тысяч гривен лесопредприятия

По данным следствия, помощник лесничего, исполняющий обязанности кассира предприятия, присвоил денежные средства предприятия на общую сумму 83 116 грн.

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В Тернопольской области будут судить помощника лесничего, который присвоил более 80 тысяч гривен лесопредприятия. Об этом сообщает Тернопольская областная прокуратура.

«Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении помощника лесничего одного из районных коммунальных лесохозяйственных предприятий, обвиняемого в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу, совершенному в условиях военного положения (ч. 4 К. 19)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, помощник лесничего, исполняющий обязанности кассира предприятия, присвоил денежные средства предприятия на общую сумму 83 116 грн. Нехватку денег обнаружила инвентаризационная комиссия в связи с увольнением его с работы.

Завершено досудебное расследование, которое проводили следователи следственного управления ГУНП в области.

По инкриминируемой статье УК Украины предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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