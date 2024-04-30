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На Тернопільщині перед судом постане помічник лісничого, який привласнив понад 80 тисяч гривень лісопідприємства

07:19, 30 квітня 2024
За даними слідства, помічник лісничого, виконуючи обов’язки касира підприємства, привласнив грошові кошти підприємства на загальну суму 83 116 грн.
На Тернопільщині перед судом постане помічник лісничого, який привласнив понад 80 тисяч гривень лісопідприємства
Ілюстративне фото
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На Тернопільщині судитимуть помічника лісничого, який привласнив понад  80 тисяч гривень лісопідприємства. Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

«Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо помічника лісничого одного з районних комунальних лісогосподарських підприємств, обвинуваченого у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, помічник лісничого, виконуючи обов’язки касира підприємства, привласнив грошові кошти підприємства на загальну суму 83 116 грн. Нестачу грошей виявила інвентаризаційна комісія у зв’язку зі звільненням його з роботи.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі слідчого управління ГУНП в області.

За інкримінованою статтею КК України передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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