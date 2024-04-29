В КСУ провели онлайн-лекцию по теме «Конституционная жалоба как инструмент защиты прав: опыт Германии», видео

Во время лекции, в частности, рассказали о сходствах и различиях между конституционной жалобой в Германии и Украине.

В Конституционном Суде Украины состоялась вторая просветительская лекция, организованная КСУ совместно с немецкими партнерами по теме «Конституционная жалоба как инструмент защиты прав: опыт Германии». Об этом сообщили в КСУ.

Участие в мероприятии приняли судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Олег Первомайский, Александр Петришин, Галина Юровская, ведущие украинские и международные эксперты, которые обсудили важные аспекты применения конституционной жалобы как средства защиты прав граждан.

Модератором лекции была судья КСУ Галина Юровская, которая отметила, что это уже вторая из трех запланированных лекций, которые проходят при участии немецких коллег в рамках совместного проекта Конституционного суда Украины и Национальной школы судей.

Вольфрам Гертиг, заместитель руководителя проектов, старший менеджер проектов Немецкого Фонда международного правового сотрудничества (IRZ) отметил многолетний опыт успешного сотрудничества между Конституционным Судом Украины и IRZ и выразил убеждение, что мероприятие станет полезным для всех участников.

В ходе лекции с ключевыми докладами выступили международные эксперты из Германии, подробно проинформировавшие об особенностях функционирования конституционной жалобы и ее практического применения в их стране.

Судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке проф., д-р Удо Штайнер проинформировал об особенностях реализации института конституционной жалобы в Германии. Он сосредоточил внимание на принципах, истории введения индивидуальной жалобы и раскрыл ее значение для граждан, Федерального Конституционного Суда и дальнейшего развития права в целом.

О сходствах и различиях между конституционной жалобой в Германии и Украине рассказал судья Федерального Конституционного Суда Германии в отставке проф., д-р Райнгард Гайер. В частности, в своем выступлении он акцентировал внимание на практических аспектах проработки поданной в Федеральный Конституционный Суд конституционной жалобы и коммуникации с жалобщиком.

Судья Конституционного Суд Украины Александр Петришин акцентировал на основном отличии между нормативной конституционной жалобой, введенной в Украине, и той, которая введена в Германии, известная как «полная конституционная жалоба». Конституционная жалоба, отметил оратор, фактически сводится к возможности украинских граждан влиять на законодательное регулирование общественных отношений, принимать участие в законотворческом процессе.

Он также очертил отдельные вопросы, которые нужно решить для того, чтобы институт конституционной жалобы стал эффективным и действенным средством защиты конституционных прав, в частности, отметив пути их преодоления.

Судья Конституционного Суда Украины Олег Первомайский подчеркнул важность обмена опытом относительно функционирования института конституционной жалобы в разных странах, ведь такой опыт способствует тому, чтобы в дальнейшем в Украине этот институт совершенствовать. Он также добавил, что при всех различиях института конституционной жалобы в странах есть то, что объединяет – это одинаковые конституционные ценности.

В свою очередь судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук поблагодарила Немецкий Фонд международного правового сотрудничества (IRZ) и немецких коллег за возможность обмена опытом, подчеркнув важность ознакомления с лучшими практиками и их применения в работе Суда.

Судья отметила, что функционирование института конституционной жалобы является важной составляющей деятельности Конституционного Суда Украины. Она акцентировала внимание на особенностях рассмотрения дел по конституционным жалобам и рассказала об отдельных проблемах, возникающих при их рассмотрении.

В завершение мероприятия участники отметили важность обмена опытом между странами в сфере правозащиты и подчеркнули значение дальнейшего развития механизмов конституционной жалобы как эффективного инструмента защиты прав граждан.

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