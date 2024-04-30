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В Україні цифровізують медичний висновок для усиновлювачів

07:54, 30 квітня 2024
Після початку роботи цифрового висновку медогляд починатиметься з сімейного лікаря або терапевта, які координуватимуть процес.
В Україні цифровізують медичний висновок для усиновлювачів
Фото з відкритих джерел
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Міністерство соціальної політики України повідомило про запровадження нового цифрового продукту, спрямованого на спрощення бюрократичних процедур для тих, хто бажає усиновити дитину або взяти її на опіку та піклування. Згідно з повідомлення, майбутні батьки тепер зможуть отримати медичний висновок щодо результатів медичного огляду кандидата в сімейні форми виховання у цифровому форматі.

Наразі процедура отримання висновку про стан здоров'я в усиновлювачів та опікунів є часомістким та незручним процесом. Він вимагає від осіб, що розглядаються для усиновлення чи опіки, пройти огляд у п'яти лікарів та отримати окрему довідку від психіатра і нарколога, що призводить до великої кількості паперової документації. Однак новий цифровий продукт має на меті виправити цю ситуацію.

За новими правилами, медичний огляд почнеться з сімейного лікаря або терапевта, які будуть координувати процес і направляти до профільних лікарів лише у випадках потреби. Кожен етап медичного огляду буде фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я, а сімейний лікар буде формувати цифровий медичний висновок в системі.

Це нововведення дозволить уникнути зайвого паперового бюрократичного апарату та спростить процес отримання необхідної документації для усиновлення чи опіки дитини. Очікується, що це полегшить доступ до усиновлення та допоможе забезпечити дітям, які потребують родини, швидший та ефективніший шлях до нового дому.

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