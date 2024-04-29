НАПК направило в ОГП материалы относительно экс-начальника управления СБУ из-за найденных активов на почти 33 млн грн

Основанием для проведения мониторинга стало письмо ГБР по фактам возможного незаконного обогащения должностного лица.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что по результатам мониторинга образа жизни, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ более чем на 32,7 млн грн.

Как пишут в НАПК, основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований по фактам возможного незаконного обогащения должностного лица.

Материалы по экс-главе Главного управления внутренней безопасности СБУ НАПК направило в Офис Генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности.

Так, отмечают в Нацагентстве, в июне 2022 года на пограничном пункте Прешево на выезде из Республики Сербия в автомобиле BMW X6 xDrive40d, которым он управлял, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество, а именно:

средства в сумме 592 990 евро (21940630 грн);

денежные средства в сумме 120 102 дол. США (4203570 грн);

2 изумруда по 6 380 евро каждый (472 120 грн).

Тогда, пишут в НАПК, бывший спецслужащий пояснил, что обнаруженное в автомобиле имущество является собственностью его близких лиц, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако в антикоррупционном агентстве выяснили, что финансовой способности одолжить такие средства у заемщика не было.

Кроме того, сам он также не имел доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пытался скрыть во время пересечения государственной границы Сербии, добавляют в НАПК.

Также НАПК отмечает, что не установило законных источников происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 xDrive40d, стоимостью 116 022 евро (3 875 135 грн) и Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), оформленных на гражданскую жену бывшего работника и ее отца.

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