НАПК направило в ОГП материалы относительно экс-начальника управления СБУ из-за найденных активов на почти 33 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявило, что по результатам мониторинга образа жизни, выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ более чем на 32,7 млн грн.
Как пишут в НАПК, основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований по фактам возможного незаконного обогащения должностного лица.
Материалы по экс-главе Главного управления внутренней безопасности СБУ НАПК направило в Офис Генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности.
Так, отмечают в Нацагентстве, в июне 2022 года на пограничном пункте Прешево на выезде из Республики Сербия в автомобиле BMW X6 xDrive40d, которым он управлял, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество, а именно:
Тогда, пишут в НАПК, бывший спецслужащий пояснил, что обнаруженное в автомобиле имущество является собственностью его близких лиц, в частности часть денег была одолжена его отцом у знакомого. Однако в антикоррупционном агентстве выяснили, что финансовой способности одолжить такие средства у заемщика не было.
Кроме того, сам он также не имел доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пытался скрыть во время пересечения государственной границы Сербии, добавляют в НАПК.
Также НАПК отмечает, что не установило законных источников происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 xDrive40d, стоимостью 116 022 евро (3 875 135 грн) и Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), оформленных на гражданскую жену бывшего работника и ее отца.
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