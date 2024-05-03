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Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту: что нужно знать

14:28, 3 мая 2024
Перевод с одного вида пенсии в другой осуществляется со дня подачи заявления.
Переход с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту: что нужно знать
Фото: zoloto.city
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило вопрос перехода с пенсии за выслугу лет на пенсию по возрасту.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 № 1058-IV лицам, имеющим право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по их выбору.

Пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет, по достижении им возраста, установленного ст. 26 Закона Украины № 1058-IV, имеет право перейти на пенсию по возрасту.

Лицам, которым назначена пенсия за выслугу лет, во время работы в должности, дающей право на эту пенсию, пенсия не выплачивается. Право на получение одновременно и пенсии, и заработной платы у них возникает только в случае, если по достижении пенсионного возраста им будет назначена пенсия по возрасту.

Перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется со дня подачи заявления на основании документов о страховом стаже, заработной плате и других документов, находящихся во время перевода с одного вида пенсии на другой в пенсионном деле, а также дополнительных документов, полученных органами Пенсионного фонда.

Если пенсионер после назначения пенсии за выслугу лет не работал, расчет пенсии по возрасту будет производиться по материалам пенсионного дела, то есть фактически размер пенсии не изменится — изменится только его вид.

Если же пенсионер после назначения пенсии работал, то при переводе его на пенсию по возрасту по его желанию могут быть учтены стаж и заработок, приобретенные после назначения пенсии за выслугу лет, то есть увеличится коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы.

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