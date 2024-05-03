Украинским спортсменам дали рекомендации, как вести себя с россиянами на Олимпиаде-2024

Для атлетов из Украины разработали рекомендации по контакту с российскими и белорусскими спортсменами.

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Национальный олимпийский комитет Украины и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов во время Олимпиады-2024 по контакту с российскими и белорусскими спортсменами, которые, вероятно, могут встретиться на этих соревнованиях со статусом «нейтральных».

В частности, в документе выписаны основные позиции, которые рекомендуется придерживаться украинским спортсменам, тренерам, членам официальной делегации и другим лицам, которые будут находиться на территории Французской Республики во время Олимпиады-2024.

В частности, украинцам рекомендуется воздерживаться от контактов с представителями рф и беларуси и в олимпийском городке, и вне его; в случае попыток провокаций информировать руководство делегации; не участвовать в общении в социальных сетях и дискуссиях не распространять и не реагировать на контент спортсменов из рф и беларуси, не публиковать общие фото и видео; соблюдать правила участия в соревнованиях, насколько это необходимо для минимального выполнения требований участия с «нейтральными» спортсменами; воздерживаться от общих фото и видео, а также находиться на расстоянии от атлетов из рф и беларуси во время награждения, если такая необходимость не связана с соблюдением требований соревнований; воздерживаться от участия в пресс-конференциях, интервью и других рекламных мероприятиях до и после соревнований вместе с «нейтральными» спортсменами.

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