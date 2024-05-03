Українським спортсменам дали рекомендації, як поводитися з росіянами на Олімпіаді-2024

Для атлетів з України розробили рекомендації щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами.

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Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України розробили рекомендації для українських атлетів під час Олімпіади-2024 року щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами, які, ймовірно, можуть зустрітися на цих змаганнях із статусом «нейтральних».

Зокрема, в документі виписано основні позиції, яких рекомендовано дотримуватись українським спортсменам, тренерам, членам офіційної делегації та іншим особам, які перебуватимуть на території Французької Республіки під час Олімпіади-2024.

Зокрема, українцям рекомендується утримуватися від контактів із представниками рф і білорусі і в олімпійському містечку, і поза ним; у разі спроб провокацій інформувати керівництво делегації; не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах і дискусіях не поширювати й не реагувати на контент спортсменів з рф і білорусі, не публікувати спільні фото та відео; дотримуватися правил участі у змаганнях, наскільки це необхідно для мінімального виконання вимог участі з «нейтральними» спортсменами; утримуватися від спільних фото та відео, а також перебувати на відстані від атлетів з рф та білорусі під час нагородження, якщо така необхідність не пов'язана з дотриманням вимог змагань; утримуватися від участі у пресконференціях, інтерв'ю та інших рекламних заходах до та після змагань разом з «нейтральними» спортсменами.

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