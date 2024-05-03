В п'яти областях України завершується будівництво оборонних рубежів: відео

На 5 напрямках завершується будівництво оборонних фортифікацій.

Джерело фото: zaborona.com

Міністерство оборони України повідомило про завершення будівництва оборонних рубежів у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. На завершальному етапі проекти з підсилення обороноздатності на цих територіях.

«Сумська, Запорізька, Донецька, Херсонська та Харківська області: одразу на пʼяти напрямках будівництво оборонних фортифікацій підходить до завершення», - зазначається у повідомленні від відомства.

Україна продовжує зміцнювати свої оборонні лінії на кордонах, щоб забезпечити безпеку та захист країни.

Джерело відео: ministry_of_defense_ua

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