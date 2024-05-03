Google Фото автоматично фільтруватиме знімки людей, яких хочеться забути

Наразі користувачі можуть блокувати кожну окрему фотографію з небажаними людьми.

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Google Фото працює над функцією, яка приховуватиме світлини з людьми, яких користувач не хоче бачити. Про це повідомляє «The Verge».

Згідно зі знайденою функцією одним із користувачів, незабаром може з'явитися опція «Показувати менше», яка автоматично фільтруватиме фотографії з конкретними особами, хоча все одно включатиме їх у групові фотографії.

Зазначається, що наразі користувачі можуть блокувати кожну окрему фотографію з небажаними людьми.

Джерело фото: twitter.com/AssembleDebug

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