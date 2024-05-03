Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА.

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Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької обласної державної адміністрації. Відповідний указ Глави держави підписав 2 травня.

Сергій Тюрін був першим заступником ексголови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія з грудня 2020 року. Після звільнення Гамалія у березні 2023 року виконував обов'язки очільника Хмельницької ОВА.

До цього призначення він у 2019-2020 роках був адвокатом.

Тюрін отримав вищу освіту у 2021 році у Хмельницькому інституті регіонального управління та права (правознавство, юрист).

Раніше ми писали, що Уряд погодив кандидатуру Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОДА.

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