В Італії заборонили йогу з цуценятами з міркувань безпеки тварин

У йозі тепер братимуть участь лише дорослі собаки.

Джерело фото: Puppy yoga

Міністерство охорони здоров'я Італії прийняло рішення заборонити проведення занять з йоги з цуценятами. Згідно з офіційним повідомленням, в цих заняттях повинні брати участь лише дорослі собаки з метою захисту їхнього здоров'я та безпеки відвідувачів. Про це пише BBC.

Міністерство вказало, що часто організатори таких занять використовують цуценят, "позичаючи" їх у заводчиків. Зазвичай ці тварини вільно блукають під час занять, залучаються до вправ з йоги та гри з відвідувачами. Проте, оскільки такі заняття можуть впливати на самопочуття людей, їх класифікують як "терапію за допомогою тварин", і за законом лише дорослі тварини можуть брати участь у цих заходах.

Національна рада із захисту тварин Італії висловила підтримку цього рішення, наголошуючи на тому, що йога з цуценятами може призвести до фізичного та психологічного стресу для тварин.

Експерти також зауважили, що використання цуценят у таких заняттях може створювати ризики для їхнього добробуту, а також викликати захоплення та прихисток серед відвідувачів. Таке рішення викликало хвилю обурення серед тих, хто зацікавлений у проведенні таких занять.

Тепер у Італії планується проведення регіональних перевірок для дотримання заборони на ці заняття. Ця новина стала важливою темою для обговорення як серед захисників тварин, так і серед любителів йоги.

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