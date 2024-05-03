рф планує захопити усю Запорізьку область до кінця року, — Олександр Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ вважає, що ворог не зупиниться на східних регіонах.

Країна-агресор рф планує захопити до кінця року усю Запорізьку область. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times.

Він заявив, що російські окупаційні війська хочуть повністю взяти під контроль не тільки східні регіони України, але й Запорізьку область. Основна мета ворога, за словами Павлюка, знищення українців як нації.

"Ми вважаємо, що цілі, які росіяни поставили перед собою цього року, - це повна окупація Донецької та Луганської областей і, якщо їм це вдасться, Запорізької області", - сказав генерал.

Нагадаємо, що Павлюк також заявив, що у рф справді є план можливого захоплення Харкова і Сум.

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