рф планирует захватить всю Запорожскую область до конца года, - Александр Павлюк

Командующий Сухопутными войсками ВСУ считает, что враг не остановится на восточных регионах.

Страна-агрессор рф планирует захватить до конца года всю Запорожскую область. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Павлюк в интервью The Times.

Он заявил, что российские оккупационные войска хотят полностью взять под контроль не только восточные регионы Украины, но и Запорожскую область. Основная цель врага, по словам Павлюка, – уничтожение украинцев как нации.

"Мы считаем, что цели, которые россияне поставили перед собой в этом году - это полная оккупация Донецкой и Луганской областей и, если им это удастся, Запорожской области", - сказал генерал.

Напомним, что Павлюк также заявил, что в рф действительно есть план возможного захвата Харькова и Сум.

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