В Киеве посреди дороги появилась пропасть, фото

Пропасть появилась на улице Генерала Наумова.

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В четверг, 3 мая, на улице Генерала Наумова в Киеве образовалась пропасть, которая частично осложнила движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

Отмечается, что правоохранители сообщили о происшествии в соответствующие службы и обеспечивают безопасность дорожного движения.

В полиции добавили, что в связи с пропастью дорожного покрытия на улице Генерала Наумова, частично затруднено движение транспорта.

Ранее на Киевщине микроавтобус, который вез людей на работу, провалился в пропасть.

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