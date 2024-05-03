В Киеве возвращается на патрулирование конная полиция, фото

В столице возобновляет работу конная полиция, а также мото- и велопатрули.

Полицейские возвращаются на свое патрулирование после зимнего перерыва. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Также в скором времени на улицы Киева вернутся мото- и велопатрули.

Конный патруль дежурит в парках и других зеленых зонах, где невозможно проехать на автомобилях.

Сезон работы кавалерийской роты в Киеве начинается весной и продолжается в течение теплых месяцев года. Конные патрульные следят за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и обследуют отдаленные участки парков.

Предыдущий сезон конных патрулей закончился 31 октября 2023 года.

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