В Киеве возвращается на патрулирование конная полиция, фото

Полицейские возвращаются на свое патрулирование после зимнего перерыва. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.
Также в скором времени на улицы Киева вернутся мото- и велопатрули.
Конный патруль дежурит в парках и других зеленых зонах, где невозможно проехать на автомобилях.
Сезон работы кавалерийской роты в Киеве начинается весной и продолжается в течение теплых месяцев года. Конные патрульные следят за соблюдением законности во время проведения массовых мероприятий и обследуют отдаленные участки парков.
Предыдущий сезон конных патрулей закончился 31 октября 2023 года.
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