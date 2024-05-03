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У Києві повертається на патрулювання кінна поліція, фото

12:40, 3 травня 2024
У столиці відновлює роботу кінна поліція, а також мото- та велопатрулі.
У Києві повертається на патрулювання кінна поліція, фото
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Поліцейські на конях повертаються на своє патрулювання після зимової перерви. Про це повідомили у Патрульній поліції  Києва.

Також незабаром на вулиці Києва повернуться мото- та велопатрулі.

Кінний патруль чергує в парках та інших зелених зонах, де неможливо проїхати на автомобілях.

Сезон роботи кавалерійської роти в Києві починається навесні і триває упродовж теплих місяців року. Кінні патрульні слідкують за дотриманням законності під час проведення масових заходів та обстежують віддалені ділянки парків.

Попередній сезон кінних патрулів закінчився 31 жовтня 2023 року.

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