В Гоструда напомнили нюансы выплаты компенсации за неотгулянные ежегодные отпуска во время войны

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

В Федерации профсоюзов Украины объяснили порядок получения компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск без увольнения во время военного положения.

Отмечается, что вопрос предоставления ежегодных отпусков в период действия военного положения регулируется Законом Украины № 2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» с учетом изменений, внесенных законами Украины от 01.07.2022 № 2352-IX «О внесении изменений в некоторые законодательных актов Украины по оптимизации трудовых отношений» и от 22.11.2023 № 3494-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упорядочению предоставления и использования отпусков, а также другим вопросам».

В период действия военного положения предоставление работнику ежегодного основного отпуска по решению работодателя может быть ограничено продолжительностью 24 календарных дня за текущий рабочий год.

Если ежегодный основной отпуск работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения. По решению работодателя неиспользованные дни такого отпуска могут предоставляться без сохранения заработной платы.

В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска.

То есть во время военного положения работодатель может ограничивать продолжительность ежегодного основного отпуска, предоставляя работнику не более 24 календарных дней для отдыха за текущий рабочий год. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, предоставление неиспользованных в период действия военного положения дней такого отпуска переносится на период после прекращения или отмены военного положения.

А с 24.12.2023 работодателю согласно абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закона № 2136 также предоставлено право по собственному решению предоставлять работнику неиспользованные дни ежегодного основного отпуска в форме отпуска без сохранения заработной платы. То есть неиспользованные дни ежегодного отпуска, подлежащие оплате по общим правилам, по одностороннему решению работодателя заменяются отпуском без сохранения заработной платы.

В случае принятия решения работодателем о предоставлении без сохранения заработной платы неиспользованного оплачиваемого отпуска, работодатель должен обосновать необходимость предоставления этих отпусков без сохранения заработной платы и документально подтвердить наступление обстоятельств, повлекших такую необходимость.

В то же время, Закон № 2136 на период военного положения не ограничивает действие нормы ч. 4 ст. 24 Закона Украины «Об отпусках», согласно которой по желанию работника часть ежегодного отпуска заменяется денежной компенсацией. При этом продолжительность предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть менее 24 календарных дней.

Следовательно, согласно ч. 4 ст. 24 Закона об отпусках работник не лишен права вместо отпуска без сохранения заработной платы на замену части ежегодного отпуска денежной компенсацией при использовании им 24 календарных дней ежегодного отпуска (за рабочий год, за который предоставляется отпуск).

Например, если общая продолжительность ежегодного отпуска работника – 28 календарных дней (24 к. д. – ежегодный основной отпуск и 4 к. д. – ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день, определенный коллективным договором), то, при условии использования работником за соответствующий рабочий год ежегодного отпуска продолжительностью 24 календарных дня, за 4 календарных дня он может получить компенсацию (письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 24 июня 2011 года № 208/13/116-11 «О денежной компенсации работникам за неиспользованные дни ежегодного и дополнительного отпусков»).

Относительно выплаты денежной компенсации за неиспользованные за несколько лет дни ежегодных отпусков без увольнения.

Если работник не был в отпуске длительное время (или использовал выборочно только отдельные дни отпусков) и желает, не увольняясь, получить денежную компенсацию за дни неиспользованных отпусков, то согласно ч. 1 ст. 24 Закона об отпусках только в случае увольнения работника ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные им дни ежегодного отпуска, а также дополнительного отпуска работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы. Следовательно, право получить денежную компенсацию за неиспользованные за несколько лет дни ежегодных отпусков имеет работник в случае увольнения.

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