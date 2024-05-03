В Лондоне задержали 45 человек во время акции против искателей убежища

В Лондоне протестующие пытались остановить автобус, который перевозил искателей убежища из отеля на баржу.

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В Лондоне во время протеста против перевозки искателей убежища из отеля на баржу задержали 45 человек. Протестующие пытались остановить автобус, перевозивший мигрантов, спустив ему шины и препятствуя движению. Об этом сообщает Reuters.

Британский премьер-министр Риши Сунак использует баржи и бывшие военные объекты для размещения мигрантов, но критики считают это негуманным. Их возмущает особенно баржа "Бибби Стокгольм", которую сравнивают с тюрьмой.

Во время протеста были совершены нападения на нескольких полицейских, но никто серьезно не пострадал. Задержанные обвиняются в препятствовании работе полиции и нападении на полицейских.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что размещение мигрантов в отелях стоит миллионы фунтов ежедневно, и он не позволит протестующим мешать правильным решениям для британской общественности.

Искатели убежища прибывают в Британию на лодках через Ла-Манш, и Сунак обещал "остановить лодки" как одно из своих предвыборных обещаний.

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