У Лондоні затримали 45 осіб під час акції проти шукачів притулку

В Лондоні протестувальники намагалися зупинити автобус, який перевозив шукачів притулку з готелю на баржу.

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У Лондоні під час протесту проти перевезення шукачів притулку з готелю на баржу затримали 45 осіб. Протестувальники намагалися зупинити автобус, що перевозив мігрантів, спустивши йому шини та перешкоджаючи руху. Про це повідомляє Reuters.

Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак використовує баржі та колишні військові об'єкти для розміщення мігрантів, але критики вважають це негуманним. Їх обурює особливо баржа "Біббі Стокгольм", яку порівнюють з в’язницею.

Під час протесту було скоєно напади на декількох поліцейських, але ніхто серйозно не постраждав. Затримані обвинувачуються у перешкоджанні роботі поліції та нападі на поліцейських.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі заявив, що розміщення мігрантів у готелях коштує мільйони фунтів щодня, і він не дозволить протестувальникам заважати правильним рішенням для британської громадськості.

Шукачі притулку прибувають до Британії на човнах через Ла-Манш, і Сунак обіцяв "зупинити човни" як один із своїх передвиборчих обіцянок.

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