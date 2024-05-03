Практика судів
  1. У світі

У США не бачать, щоб Китай хотів справедливого завершення війни в Україні – Джон Кірбі

10:52, 3 травня 2024
США вітали б участь Китаю у Саміті миру, проте не впевнені, що Пекін хоче підтримати українську формулу миру.
У США не бачать, щоб Китай хотів справедливого завершення війни в Україні – Джон Кірбі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США не бачать, щоб Китай мав намір пристати на українську формулу миру і працювати над справедливим завершенням війни росії проти України. Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише «Голос Америки».

Як писала «Судово-юридична газета», перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоці, неподалік швейцарського міста Люцерн.

Кірбі зазначив, що США вітають участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні.

«І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання Президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це», - заявив Кірбі. «Але я б неправильно сказав, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили».

У зв'язку з цим, додав представник адміністрації американського президента, США продовжують надавати Україні військову допомогу.

Водночас Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що американські союзники мають бути амбітнішими у питаннях, що стосуються України. В інтерв’ю ЗМІ він розповів про основні принципи стратегії, яку вважав би доцільною для США у контексті війни та підтримки України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Журналістів допустять до кулуарів Верховної Ради, але 20-30 людей, і лише верифікованих, а стосовно права знімати телефони депутатів потрібна окрема розмова – Ярослав Юрчишин

Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що до кулуарів парламенту можна допустити журналістів, але лише 20-30 «верифікованих», а також необхідно обговорити питання можливості зйомки телефонів депутатів під час засідання.

Директор заводу не виконав частковий наряд і не надав транспортний засіб на вимогу, за що отримав від ТЦК штраф 8500 грн

Апеляційний адміністративний суд розглянув справу щодо накладення на директора ТОВ за невиконання військово-транспортного обов`язку штрафу 8500 грн.

Чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк – що вирішив суд

Наявність у студента права на відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених законом про мобілізацію – постанова Шостого апеляційного адмінсуду.

Межу для кримінальної караності крадіжки пропонують підвищити з 302 грн до 4542 грн

Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн.

Навіть якщо житло чи земля мають іншого власника, це не дає права службовим особам входити на ці об’єкти без дозволу фактичного володільця за межами законних процедур – ВС

Службові особи міської ради та директор КП шляхом зняття загороджувальної сітки через сусіднє подвір’я незаконно проникли у володіння особи– садибу та протиправно провели огляд земельної ділянки – що вирішив Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Вітюк
    Інна Вітюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олексій Огурцов
    Олексій Огурцов
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Федорчук
    Андрій Федорчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Наталія Шевченко
    Наталія Шевченко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва