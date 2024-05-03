У США не бачать, щоб Китай хотів справедливого завершення війни в Україні – Джон Кірбі

США вітали б участь Китаю у Саміті миру, проте не впевнені, що Пекін хоче підтримати українську формулу миру.

США не бачать, щоб Китай мав намір пристати на українську формулу миру і працювати над справедливим завершенням війни росії проти України. Про це заявив радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише «Голос Америки».

Як писала «Судово-юридична газета», перший Саміт миру для України відбудеться 15–16 червня у Бюргенштоці, неподалік швейцарського міста Люцерн.

Кірбі зазначив, що США вітають участь Китаю чи будь-якої іншої країни, яка хотіла б долучитися, щоб допомогти покласти кінець цій війні.

«І якщо Китай є країною, яка бажає допомогти працювати над справедливим миром і готова повністю поважати цілі та завдання Президента Зеленського та його прерогативи, тоді, мій боже, ми підтримаємо це», - заявив Кірбі. «Але я б неправильно сказав, якби говорив вам, що ми дійсно бачили, як Китай рухається в цьому напрямку – ми такого не бачили».

У зв'язку з цим, додав представник адміністрації американського президента, США продовжують надавати Україні військову допомогу.

Водночас Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що американські союзники мають бути амбітнішими у питаннях, що стосуються України. В інтерв’ю ЗМІ він розповів про основні принципи стратегії, яку вважав би доцільною для США у контексті війни та підтримки України.

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