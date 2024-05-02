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Дмитро Кулеба порадив США у розробках стратегій шукати проблему зі свого боку, а не з боку України

16:46, 2 травня 2024
Очільник МЗС Дмитро Кулеба порадив США частіше запитувати себе, що вони роблять не так, якщо не можуть допомогти союзнику взяти гору.
Дмитро Кулеба порадив США у розробках стратегій шукати проблему зі свого боку, а не з боку України
Фото: МЗС
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що американські союзники мають бути амбітнішими у питаннях, що стосуються України. В інтерв’ю Foreign Policy він розповів про основні принципи стратегії, яку вважав би доцільною для США у контексті російсько-української війни та підтримки України.

"Перше – будьте амбітними. Якщо одразу занижувати очікування і починати тим, що зазвичай називають "планом Б", то в результаті ви і отримаєте "план Б". Тож потрібно розпочинати з "планом А", – сказав Кулеба.

Другим пунктом міністр порекомендував не розглядати Україну через призму американських відносин з рф. 

Він зазначив, що у США все ще є ідеї щодо того, що, незалежно від результату цієї війни, країні потрібно буде підтримувати відносини з росією, і тому краще "не палити мости".

"Але ж ви не зможете досягти якихось нормальних відносин з росією за президентства путіна, бо він зробив свій вибір, і цей вибір – війна. Якщо хтось думає, що він розганяє свій оборонпром лише для війни проти України – він цілковито помиляється. Тож вважайте росію за правління путіна ворогом", – сказав Кулеба.

Третім пунктом міністр закордонних справ України дав пораду США у розробках стратегій "шукати проблему зі свого боку, а не з боку України".

"Запитуйте себе: "Що ми робимо не так, якщо не можемо допомогти союзнику взяти гору?". Якщо покладати увесь тягар відповідальності на Україну, це означає постійно знімати відповідальність із себе", – заявив Дмитро Кулеба.

Також він підсумував, що "якщо російська ракета б’є по українських енергетичних об’єктах і залишає українців без електроенергії, якщо вона вбиває цивільних – це тому, що хтось не передав систему ППО або перехоплювачі, щоб Україна могла цьому запобігти".

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