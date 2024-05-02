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Компанія Apple отримала $20 мільярдів за те, щоб Google був основним пошуковиком у Safari

20:16, 2 травня 2024
Угода є одним з ключових моментів у розслідуванні щодо нелегальної монополізації ринку цифрової реклами.
Компанія Apple отримала $20 мільярдів за те, щоб Google був основним пошуковиком у Safari
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Компанія Alphabet Inc., яка управляє компанією Google, у 2022 році заплатила Apple $20 мільярдів за те, щоб Google був основним пошуковиком у браузері Safari. Про це повідомляє Bloomberg.

Це стало відомо із судових документів, розкритих у межах антимонопольного позову Мін’юсту проти Google. Угода є одним з ключових моментів у розслідуванні щодо нелегальної монополізації ринку цифрової реклами.

Зазначається, що раніше обидві компанії намагалися приховувати ціну угоди.

Угода з Apple є однією з найважливіших для Google і діє з 2002 року. Тоді Apple робила це цілком безкштовно, проте згодом обидві компанії вирішили розділяти дохід.

Станом на травень 2021 року, компанія платила мільярд доларів на місяць за те, щоб пошуковик і надалі залишався основним за замовчуванням.

Із судових документів стало відомо, що Microsoft Corp., яка управляє конкуруючою пошуковою системою Bing, неодноразово намагалася переконати Apple використовувати Bing за замовчуванням у Safari та навіть пропонувала компанії 90% доходу від реклами.

У 2023 році головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла в суді розповів, що компанія була готова піти на поступки, зокрема приховувати бренд Bing, — і все для того, щоб Apple зробила її пошуковик стандартним у Safari.

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