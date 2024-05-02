В Угорщині під час сварки вбили українця: подробиці

44-річний чоловік казахської національності завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю, внаслідок чого той помер.

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В Будапешті вбили 48-річного українця. Про це пише місцеве видання 24.hu.

Подія сталася 1 травня вночі. Правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що одному з районів міста посварилися двоє чоловіків, і один із них стікає кров'ю.

З’ясувалося, що 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцю.

Чоловік зазнав серйозних поранень і помер на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "вбивство". Зловмисника затримали.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині вбили двох українських військових.

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