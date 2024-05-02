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За $3 000 обіцяв ухилянту «квиток» за кордон: на Черкащині викрили схему

19:40, 2 травня 2024
Чоловік обіцяв за грошову винагороду посприяти у незаконному перетині державного кордону жителю Черкаського району призовного віку.
За $3 000 обіцяв ухилянту «квиток» за кордон: на Черкащині викрили схему
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На Черкащині правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який обіцяв за грошову винагороду посприяти у незаконному перетині державного кордону жителю Черкаського району призовного віку.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрюваний мав вплинути на уповноважену особу, для внесення особистих відомостей до системи «Шлях» та забезпечити безперешкодний перетин кордону.

Зловмисника затримали під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 3 000 доларів США.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У прокуратурі додали, що зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Одещині прикордонник зі спільником організували хитру схему переправляння ухилянтів за кордон.

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