За $3 000 обещал уклонисту «билет» за границу: в Черкасской области разоблачили схему

Мужчина обещал за денежное вознаграждение посодействовать в незаконном пересечении государственной границы жителю Черкасского района призывного возраста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который обещал за денежное вознаграждение посодействовать в незаконном пересечении государственной границы жителю Черкасского района призывного возраста.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, подозреваемый должен был повлиять на уполномоченное лицо для внесения личных сведений в систему «Шлях» и обеспечить беспрепятственное пересечение границы.

Злоумышленник был задержан при получении части неправомерной выгоды в размере 3 000 долларов США.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В прокуратуре добавили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области пограничник с сообщником организовали хитрую схему переправки уклонистов за границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.