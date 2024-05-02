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В состав ВМС Украины ввели катера «Ирпень» и «Рени»: подробности и фото

19:22, 2 мая 2024
Катера будут выполнять боевые задачи, в том числе по защите гражданского судоходства.
В состав ВМС Украины ввели катера «Ирпень» и «Рени»: подробности и фото
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Патрульные катера Р01 "Roland" и Р02 "Risto" официально включили в состав Военно-морских сил ВСУ. Им присвоили названия "Ирпень" и "Рени". Катера были переданы эстонской стороной, сообщают ВМС Украины.

"Ирпень" и "Рени" принадлежат к катерам типа Patrol 18 WP от эстонской компании Baltic Workboats AS. Ранее это предприятие поставляло скоростные суда для украинского предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Patrol 18 WP первоначально проектировали как спасательные, однако военно-морские силы Эстонии оснастили их крупнокалиберными пулеметами и используются в качестве патрульных.

Катера этого типа имеют максимальную длину 16,65 м, ширину – 5,42 м, осадку – 1,6 м.

Техника оснащена двигателями Volvo Penta D13-1000, которые позволяют достигать максимальной скорости до 33 узлов (61 км/ч).

В ВМС отметили, что катера "Ирпень" и "Рени" будут выполнять боевые задания, в том числе по защите гражданского судоходства.

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