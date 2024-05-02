США призвали Китай и рф не давать искусственному интеллекту контроль над ядерным оружием

В США заявили, что полный контроль над ядерным оружием должен осуществляться человеком.

Фото: tsn.ua

Соединенные штаты Америки призвали Китай и россию взять на себя обязательство не допускать искусственный интеллект (ИИ) до принятия решений о применении ядерного оружия, передает DW.

Заместитель главы бюро Госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин заявил, что страна взяла на себя обязательство, что полный контроль над ядерным оружием должен осуществляться человеком. Об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга 2 мая.

«Мы никогда не передадим решение о применении ядерного оружия искусственному интеллекту», - сказал он.

Также Дин отметил, что же самое сделали Франция и Великобритания. Представитель Госдепа призвал Китай и россию последовать их примеру.

«Мы будем рады аналогичному заявлению со стороны Китая и российской федерации», - подчеркнул Дин.

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