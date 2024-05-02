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США закликали Китай та рф не давати штучному інтелекту контроль над ядерною зброєю

19:03, 2 травня 2024
У США заявили, що повний контроль над ядерною зброєю має здійснюватись людиною.
США закликали Китай та рф не давати штучному інтелекту контроль над ядерною зброєю
Фото: tsn.ua
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Сполучені штати Америки закликали Китай і росію взяти на себе зобов'язання не допускати штучного інтелекту (ШІ) до прийняття рішень щодо застосування ядерної зброї, передає DW.

Заступник голови бюро Держдепартаменту США з контролю над озброєннями Пол Дін заявив, що країна взяла на себе зобов'язання, що повний контроль над ядерною зброєю має здійснюватись людиною. Про це він сказав у ході онлайн-брифінгу 2 травня.

«Ми ніколи не передамо рішення про застосування ядерної зброї штучному інтелекту», - сказав він.

Також Дін зазначив, що це саме зробили Франція та Великобританія. Представник Держдепу закликав Китай і росію наслідувати їхній приклад.

«Ми будемо раді аналогічній заяві з боку Китаю та російської федерації», - наголосив Дін.

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